Представлен первый серийный электрический Mini

Марка MINI официально представила электрический хэтчбек Cooper SE. Новинка оснащена силовой установкой от BMW i3S и на одной зарядке способна проехать 270 километров

Да, если говорить о технике, то перед нами электрический хэтчбек BMW I3S. Во всяком случае, именно этот автомобиль подарил нашему подопытному свое сердце. Силовая установка электрокара состоит из 184-сильного электромотора (270 Нм момента) и тяговой батареи емкостью 32,6 киловатт-часа. С места до «сотни» MINI Cooper SE разгоняется за 7,3 секунды и достигает максимальной отметки 150 километров в час. Пробег без подзарядки — 235-270 километров.

А внешне новинка чуть менее чем полностью идентична своему бензиновому аналогу. Изменения затронули лишь решетку радиатора, теперь она глухая, и оба бампера (передний увеличился на 19 миллиметров). Вдобавок дорожный просвет хэтчбека стал на 18 миллиметров выше, чем у обычного Cooper S, а боковые зеркала приобрели более аэродинамичную форму.