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10 апр 2023

В автомобилях Mini появятся бульдоги

В автомобилях Mini появятся бульдоги

Компания MINI представит на автосалоне в Шанхае новую медиасреду для своих автомобилей, частью которой станет виртуальный английский бульдог по кличке Спайк

Пусть марка Mini и принадлежит немецкому концерну BMW, но с Туманным Альбионом она связана неразрывно, да и английский дух здесь присутствует во всем, так что бульдог, как один из символов Великобритании, был выбран неслучайно.

Какой именно функционал получит цифровой Спайк (имя аватара), пока не уточняется, но его основной задачей станет укрепление эмоциональной связи между автомобилем и его владельцем. С  известной долей вероятности он будет работать по принципу всех остальных голосовых ассистентов – включать музыку, вызывать абонентов или осуществлять поисковые запросы

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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