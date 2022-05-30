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30 май 2022

В Британии возродили Mini Moke

В Британии возродили Mini Moke
Автор фото: фирма-производитель

Англия подарила миру множество интересных и по-своему знаковых автомобилей. Один из них – Mini Moke- легкий внедорожник для поездок по пляжным пескам

Оригинальный Moke увидел мир в 1964 году. То был маленький и легкий автомобиль с открытым кузовом. Пусть он был моноприводным и маломощным –  в движение эту машинку приводил скромный 34-сильный моторчик, но легкий вес обеспечивал неплохую динамику и проходимость, что и подкупало клиентов. 

Конвейерная жизнь продлилась до 1994 года, после чего модель канула в Лету, откуда была вытащена инженерами компании Moke International . Выкупив лицензию в 2012 году, фирма сразу стала строить реплики с 67-сильным мотором китайского бренда Chery и 4-ступенчатаой автоматической трансмиссией.

Времена меняются и весь автомобильный мир берет курс на электрификацию - Moke International  не осталась в стороне и на днях представила очередную интерпретацию внедорожника – уже с электромотором. От  исходника 2012 года автомобиль ничем не отличается, только под капотом теперь трудится  45-сильный электромотор и батарея, обеспечивающая запас хода до 120 километров без подзарядки.
 

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