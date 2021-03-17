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17 мар 2021

В Mini готовят переход на электромобили

В Mini готовят переход на электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Все больше и больше компаний начинают отказываться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Недавно Audi заявила о прекращении разработки данных моторов, а теперь Mini раскрывает свой план по окончательному переходу в «зеленую» область.

Конечно же, резким переход не будет – завтра, условно говоря, вы еще сможете прийти в салон и насладиться бензиновыми Mini. Другое дело, что через десять лет такой возможности у вас уже не будет. Да, за десять лет компания планирует встать на электрические рельсы и с самого начала 2030-х годов ни одной модели с ДВС в строю Mini не останется.

Если говорить конкретно, то в 2023 году будет запущена сборка первого электромобиля марки – модели Countryman, причем она получит и бензиновые версии. В 2025 же году выйдет последнее поколение классических хэтчбеков Mini с традиционными движками.

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