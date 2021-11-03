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3 ноя 2021

В Mini готовятся к выпуску минивэна

В Mini готовятся к выпуску минивэна
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильные компании иногда умеют удивлять, создавая нетипичные для себя продукты. Взять, к примеру, компанию Mini – фирма славится своими шустрыми хэтчбеками, однако, недавно в сети появилась информация о том, что марка хочет построить минивэн

Отметим, что у марки даже был в свое время концепт автомобиля данного форма-фактора. Год назад марка представила Urbanaut – минивэн с подъемным лобовым стеклом и одной сдвижной дверью. Причем по габаритам, он соответствует философии бренда, которая исповедует создание компактных автомобилей. В длину автомобиль не превышает четырех с половиной метров.

Серийное исполнение автомобиля будет менее одиозным, во всяком случае об этом говорят рендеры. О технических параметрах новинки, к сожалению, ничего неизвестно. Наши европейские коллеги сообщают лишь, что машина будет построена на платформе ULK, которая подразумевает использование и электрических, и бензиновых силовых установок.

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