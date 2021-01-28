В Mini провели рестайлинг практически всего модельного ряда

Mini Cooper а также его заряженные версии подверглись рестайлингу. Электромобиль Cooper SE тоже подвергся подобным процедурам

Что же у машин появилось нового? Сравнительно немного, если говорить о внешности. Бампера без противотуманок (их заменит расширенный функционал фар), диски и особая окраска крыши с градиентом. Салон тоже не сильно изменился – добавился мультируль и новая мультимедийная система.

Что касается техники, то по двигателям здесь все стандартно – трехцилиндровые и четырехцилиндровые моторы с турбиной, которые работают в паре с механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией. Важно отметить, что обычным машинам стала доступна адаптивная подвеска с амплитудозависимыми амортизаторами, которая прежде предлагать только для MINI John Cooper Works.