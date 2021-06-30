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30 июн 2021

В Mini создали минивэн

В Mini создали минивэн

Компания MINI создала физическую версию необычного концептуаль­ного минивэна Urbanaut, представ­ленного в качестве виртуальной модели в прошлом году. 

Макет, к слову, ходовой. Более того, именно на нем были обкатаны все инновационные идеи компании. Одной из них является интерактивная организация пространства. У автомобиля есть три совместных пресета. Первый - Chill предназначен для использо­вания во время стоянки — для работы или отдыха, Vibe превращает машину в центр развлечений за счёт другого принципа работы цифровых экранов и подсветок, а Wanderlust ориентирован на движение.

Любопытно, но каждый режим имеет и свой саундтрек, и, что характерно, свой запах. Да, в машине установлены специальные ароматизаторы, которые выдают то или иное амбре.  Важный нюанс – машину создавали с большим прицелом на экологию. Во-первых, силовая установка здесь электрическая, а во-вторых, вся внутренняя отделка исполнена из переработанных материалов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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