В Mini создали минивэн

Компания MINI создала физическую версию необычного концептуаль­ного минивэна Urbanaut, представ­ленного в качестве виртуальной модели в прошлом году.

Макет, к слову, ходовой. Более того, именно на нем были обкатаны все инновационные идеи компании. Одной из них является интерактивная организация пространства. У автомобиля есть три совместных пресета. Первый - Chill предназначен для использо­вания во время стоянки — для работы или отдыха, Vibe превращает машину в центр развлечений за счёт другого принципа работы цифровых экранов и подсветок, а Wanderlust ориентирован на движение.

Любопытно, но каждый режим имеет и свой саундтрек, и, что характерно, свой запах. Да, в машине установлены специальные ароматизаторы, которые выдают то или иное амбре. Важный нюанс – машину создавали с большим прицелом на экологию. Во-первых, силовая установка здесь электрическая, а во-вторых, вся внутренняя отделка исполнена из переработанных материалов.