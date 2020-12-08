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8 дек 2020

В Россию едет исторический Mini Cooper S

В Россию едет исторический Mini Cooper S
Автор фото: фирма-производитель

На наш рынок выйдут ровно 37 хэтчбеков Coopes S под названием Paddy Hopkirk Edition. Они посвящены первой победе автомобиля британской марки на ралли Монте-Карло

Пэдди – он же Патрик Хоприк – тот самый гонщик, который в 1964 году покорил первую ступень подиума ралли Монте-Карло. Та машина носила номер «37» - число доступных экземпляров определяется тем же фактор.  К слову,  новинки будут носить и цвет победной машины – «чилийский красный» и аналогичный номер на дверях.

В салоне установлены накладки на порогах со светящейся надписью «Paddy Hopkirk», глянцевые вставки и роспись знаменитого пилота на планке со стороны переднего пассажира. Аналогичный же автограф будет нанесен и на третью дверь.  Техническая составляющая автомобиля остается без изменений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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