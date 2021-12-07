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7 дек 2021

В Россию едет электрический Mini Cooper

В Россию едет электрический Mini Cooper
Автор фото: фирма-производитель

На официальном сайте марки MINI в России опубликована информация о скором появлении на нашем рынке электрической версии трёхдверного хэтчбека. Старт продаж – март следующего года.

Этот автомобиль был представлен еще два года назад, и надо сказать, что электрический «Мини» получился достаточно динамичным. Разгон до сотни занимает всего лишь семь с небольшим секунд. Интересно, но максимальная скорость ограничена искусственно на отметке в 150 километров в час. Важный нюанс - на момент европейской презентации производитель заявил 270-километровый запас хода, но отечественный офис заявляет другую, меньшую величину – 215 километров. С чем связаны такие расхождения, если конфигурация автомобиля не изменится, неизвестно.

В базовое оснащение Mini Cooper SE Classic войдут, к примеру, беспроводная зарядка, атмосферная подсветка, подогрев руля, полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые колёса, а салон отделают сочетанием ткани и искус­ственной кожи. Стоимость автомобиля в такой версии составит 3.6 миллиона рублей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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