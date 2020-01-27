Заряженные Mini станут электромобилями

Семейство спортивных моделей MINI JCW ждёт неминуемая электрификация, заявил глава отдела коммуникаций британской марки Андреас Лампка

Топ-менеджер заметил, что характеристики мощности и крутящего момента электродвигателей впечатляют, и дал понять, что было бы неразумно не пользоваться преимуществами электрических силовых установок при разработке топ-версий новых MINI.

В тоже время инженерам британской марки предстоит потрудиться, чтобы экологически чистые MINI JCW не воспринимались как бездушные автомобили. «Эмоциональная привлекательность JCW — это их звук», — подчеркнул Лампка и добавил, что пока проблема акустического восприятия электрокаров не решена. В тоже время Лампка не считает, что задача создать харизматичный электрокар не решаема: в качестве примера яркого и эмоционального автомобиля «на батарейках» менеджер MINI назвал Porsche Taycan.