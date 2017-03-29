Сегодня стало известно, что компания Maserati под давлением властей Китая начала отзывную кампанию, под которую подпало 39 281 автомобиль, проданный на рынке поднебесной

В пресс-релизе Госкомитета Китая по надзору и карантину говорится, что причиной отзыва стали дефекты двигателя и возможные проблемы с пожарной безопасностью проводки.

В списке автомобилей, представленном ведомством, говорится об отзыве 11 800 седанов Quattroporte, 14 000 Ghibli и 5800 кроссоверов Levante, провода сервопривода регулировки передних сидений которых, со временем перетираются и могут стать причиной пожара. Помимо этого в релизе говорится и о 7700 кроссоверах Levante, имеющих, по мнению китайских властей, нарушения в регулировке блока управления двигателем, из-за которого снижаются обороты и неправильно формируется топливо-воздушная смесь.

Напомним, чуть меньше года назад компания Maserati уже проводила крупный отзыв на китайском рынке, тогда причиной для доработки 19 970 автомобилей стал дефект ступиц задних колес. Про отзывные кампании на российском рынке информации пока нет.