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22 мар 2022

Maserati Grecale наконец-то дебютировал

Maserati Grecale наконец-то дебютировал
Автор фото: фирма-производитель

Премьера данного кроссовера должна была состояться еще в прошлом году, однако по каким-то причинам ее переносили аж дважды. Наконец-то она состоялась, и теперь мы можем познакомиться с итальянской новинкой

Автомобиль относится к классу компактных кроссоверов. Габариты следующие - 4846x1948x1670 мм. Для понимания размеров скажем, что новинка получилась на пятнадцать сантиметров короче старшего собрата – модели Levante, с которым новинка делит одну платформу. Интересно, но у Grecale есть три варианта исполнения. Упомянутые размеры касаются версии GT, есть еще Modena и Trofeo, которые будут на пару сантиметров короче из-за иных бамперов.

Занятно, но версии отличаются не только внешностью, но и моторами -  для каждой свой. К примеру, под капотом GT располагается 300-сильный гибрид на основе двухлитрового турбо-мотора. Modena довольствуется той же силовой установкой, но слегка форсированной – 330 лошадиных сил. Grecale Trofeo достался трехлитровый V6 мощностью в 630 лошадиных сил.  Такой автомобиль способен набрать 100 км/ч за 3,8 секунды и разогнаться до максимальных 285 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
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