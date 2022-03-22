Maserati Grecale наконец-то дебютировал

Премьера данного кроссовера должна была состояться еще в прошлом году, однако по каким-то причинам ее переносили аж дважды. Наконец-то она состоялась, и теперь мы можем познакомиться с итальянской новинкой

Автомобиль относится к классу компактных кроссоверов. Габариты следующие - 4846x1948x1670 мм. Для понимания размеров скажем, что новинка получилась на пятнадцать сантиметров короче старшего собрата – модели Levante, с которым новинка делит одну платформу. Интересно, но у Grecale есть три варианта исполнения. Упомянутые размеры касаются версии GT, есть еще Modena и Trofeo, которые будут на пару сантиметров короче из-за иных бамперов.

Занятно, но версии отличаются не только внешностью, но и моторами - для каждой свой. К примеру, под капотом GT располагается 300-сильный гибрид на основе двухлитрового турбо-мотора. Modena довольствуется той же силовой установкой, но слегка форсированной – 330 лошадиных сил. Grecale Trofeo достался трехлитровый V6 мощностью в 630 лошадиных сил. Такой автомобиль способен набрать 100 км/ч за 3,8 секунды и разогнаться до максимальных 285 км/ч.