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19 апр 2021

Maserati Levante превратили в гибрид

Maserati Levante превратили в гибрид
Автор фото: фирма-производитель

До сегодняшнего дня Levante оснащался исключительно традиционными моторами. Однако, теперь будут доступны и мягкие гибриды.

Итак, двухлитровый турбо-мотор дооснастили небольшим электродвигателем и теперь вся силовая установка выдает более трехсот лошадиных сил. Любопытно, но инженеры компании заявляют, что такая агрегатная пара сопоставима по мощности с мотором V6, однако, превосходит его в экономии топлива.  К слову, разгон до сотни у кроссовера с гибридным мотором занимает шесть секунд.

К сожалению, Maserati пока не представила ожидаемый кроссовер Grecale, который станет флагманом марки. Предварительно объявлено, что машина будет базироваться на платформе  Alfa Romeo Stelvio.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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