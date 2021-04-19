Maserati Levante превратили в гибрид

До сегодняшнего дня Levante оснащался исключительно традиционными моторами. Однако, теперь будут доступны и мягкие гибриды.

Итак, двухлитровый турбо-мотор дооснастили небольшим электродвигателем и теперь вся силовая установка выдает более трехсот лошадиных сил. Любопытно, но инженеры компании заявляют, что такая агрегатная пара сопоставима по мощности с мотором V6, однако, превосходит его в экономии топлива. К слову, разгон до сотни у кроссовера с гибридным мотором занимает шесть секунд.

К сожалению, Maserati пока не представила ожидаемый кроссовер Grecale, который станет флагманом марки. Предварительно объявлено, что машина будет базироваться на платформе Alfa Romeo Stelvio.