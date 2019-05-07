Автомобильный портал Motorpage
7 май 2019

Maserati не планирует выпускать электромобили

Maserati не планирует выпускать электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на то, что другие люксовые бренды уже анонсируют появление полностью электрических автомобилей, Maserati не собирается идти по этому пути

Австралийский портал Caradvice со ссылкой на слова руководителя американского подразделения марки Ала Гарднера сообщает, что ожидать появления полностью электрических моделей в ближайшем будущем не стоит, поскольку Maserati должна вызывать эмоции, а электрокары не способны выдавать впечатляющий звук.

В то же время топ-менеджер заявил, что  уже в 2022 году модельный ряд марки будет существенно пересмотрен: на автомобильной выставке в Женеве в 2020 году представят спорткар Alfieri, также увидит свет новый среднеразмерный кроссовер, а актуальные машины обретут гибридные силовые установки — отказываться от них производитель вовсе не собираются.  Любопытно, что сейчас Maserati демонстрирует спад продаж: так, в Австралии марка за первые четыре месяца продала лишь 149 автомобилей, что на 45,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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