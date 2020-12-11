Maserati обновила три своих автомобиля

Если ты, читатель Motorpage, ждешь какой-то технической информации о новых двигателях, да и вообще по технике, то мы вынуждены тебя огорчить – это обновление можно сразу относить к разряду самых скучных

Да, новые решетки радиатора – это не то, чего ждешь от обновления, которое называют сравнительно масштабным. Но факт остается фактом, седан Ghibli получил именно её, да и фонари с новым рисунком. Его коллеги по модельному ряду - седан Quattroporte и кроссовер Levante пошли тем же путем. Моторная гамма у всех трех, в виде двух 3-литровых бензиновых моторов V6 и двух моторов V8 для кроссовера, осталась без изменений. А ведь мы ждали, что хотя бы на кроссовере появится некоторое ультимативное решение, вроде того же самого V12, как на Lamborghini Urus.

Неужели больше ничего не изменилось? Почему же, всем троим модернизировали мультимедийную систему. Справедливости ради добавим, что обновленные машины обзавелись комплекс систем помощи водителю Active Driving Assist. В него вошел адаптивный круиз-контроль с функцией удержания полосы, который работает на высоких скоростях, вплоть до 150 километров в час, так что прохватывать по автобанам теперь можно с максимальным комфортом. Кроме того, новинки могут похвастать системой слежения, которая покажет координаты автомобиля владельцу в случае угона. Может ли система оповещать правоохранительные структуры для предотвращения этого самого угона – не уточняется.