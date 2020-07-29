Maserati выпустит «заряженные» седаны Ghibli и Quattroporte

Компания Maserati анонсировала появление спортивных модификаций седанов Ghibli и Quattroporte, которые получат название Trofeo. Модели дебютируют 10 августа

Технические подробности итальянская марка пока не разглашает. Предполагается, что новинки получат тот же двигатель V8 объёмом 3,8 литра с двумя турбонагнетателями, что установлен на топовую версию кроссовера Levante.

От стандартного восьмицилиндрового агрегата он отличается доработанными головками блока цилиндров с новыми распредвалами, более производительными турбонагнетателями, новыми поршнями, шатунами, коленвалом и масляным насосом. Отдача двигателя на Levante Trofeo – 590 л.с. при 6250 об./мин и 730 Нм при 2500–5000 об./мин.

Ожидается, что модификации Trofeo будут отличаться от других версий новыми капотами, углепластиковыми деталями, колёсными дисками повышенного диаметра и новыми креслами с увеличенной боковой поддержкой.