Maserati завершает производство моделей Quattroporte, Levante и Ghibli

Компания Maserati объявила о снятии с производства трех своих моделей: кроссовера Levante и седанов Quattroporte и Ghibli. Вместе с ними в историю уходит и двигатель V8

Такое решение было принято из-за сильного падения продаж, что перешло в слух о продаже Maserati китайцам. И все же, Stellantis пока не готов расстаться с премиальным брендом несмотря на убытки. О приемниках Quattroporte, Levante и Ghibli пока точной информации нет, хотя по некоторым данным, новое поколение флагманского седана Quattroporte может увидеть свет в ближайшие пару лет. Таким образом, в арсенале Maserati остаются кроссовер Grecale, кабриолет GranCabrio и купе GranTurismo, а также суперкар MC20, который скоро получит более мощную версию.

Все актуальные автомобили компании оснащены 3,0-литровым V6 Nettuno. И Quattroporte стал последней моделью компании с двигателем V8. В честь этого Maserati показала финальную версию Quattroporte Grand Finale темно-синего цвета с памятными надписями на самом двигателе и в салоне.