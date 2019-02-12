Порода итальянских рысаков

Компания Maserati решила поделиться некоторыми деталями относительно своего нового электрического суперкара Alfieri, выпуск которого начнется уже в следующем году. Стоит отметить, что по всем признакам нам предстоит познакомиться с одним из самых быстрых электромобилей

Представители Maserati заявляют, что новинка сможет ускоряться с места до первой «сотни» за две секунды, а ее максимальная скорость превысит 300 км в час. Интересно, что автомобиль будет оснащен полным приводом и системой динамического распределения тяги. У Alfieri будет и версия с обычным двигателем внутреннего сгорания, и версия с гибридной силовой установкой. Отметим, что в компании с большим удовольствием заявляют о том, что гибридная версия будет всего на 170 килограмм тяжелее обычного автомобиля. Во многом такая небольшая разница достигается алюминиевым шасси.

Что касается внешности, то Maserati Alfieri выполнят по мотивам одноименного концепт-кара, премьера которого состоялась в 2014 году. Ранее сообщалось, что Maserati к 2023 г. выведет на рынок не менее пяти новых моделей. Помимо Alfieri, итальянцы разработают компактный кроссовер, который встанет на ступеньку ниже Levante и будет призван побороться за покупателей с BMW X3, Audi Q5, Jaguar F-Pace и Porsche Macan.