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12 фев 2019

Порода итальянских рысаков

Порода итальянских рысаков
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati решила поделиться некоторыми деталями относительно своего нового электрического суперкара Alfieri, выпуск которого начнется уже в следующем году. Стоит отметить, что по всем признакам нам предстоит познакомиться с одним из самых быстрых электромобилей

Представители Maserati заявляют, что новинка сможет ускоряться с места до первой «сотни» за две секунды, а ее максимальная скорость превысит 300 км в час. Интересно, что автомобиль будет оснащен полным приводом и системой динамического распределения тяги. У Alfieri будет  и версия с обычным двигателем внутреннего сгорания, и версия с гибридной силовой установкой.  Отметим, что в компании с большим удовольствием заявляют о том, что гибридная версия будет всего на 170 килограмм тяжелее обычного автомобиля. Во многом такая небольшая разница достигается алюминиевым шасси.

Что касается внешности, то Maserati Alfieri выполнят по мотивам одноименного концепт-кара, премьера которого состоялась в 2014 году. Ранее сообщалось, что Maserati к 2023 г. выведет на рынок не менее пяти новых моделей. Помимо Alfieri, итальянцы разработают компактный кроссовер, который встанет на ступеньку ниже Levante и будет призван побороться за покупателей с BMW X3, Audi Q5, Jaguar F-Pace и Porsche Macan.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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