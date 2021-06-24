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24 июн 2021

Mazda 2 обновилась

Mazda 2 обновилась
Автор фото: фирма-производитель

Mazda Motor представила на внутреннем японском рынке модернизированную версию субкомпактного хэтчбека Mazda 2

С точки зрения внешности машина не изменилась вовсе. Разве что палитра цветов расширилась за счет нового светло-бежевого оттенка. Да и в салоне появилась появились беспроводная зарядка смартфонов стандарта Qi и Apple CarPlay.

По технической части изменений тоже нет практически никаких. Взять хотя бы двигатель - тот же самый полуторалитровый Skyactive G на сотню лошадиных сил с небольшим. Но один важный нюанс все же есть. Дело в том, что инженеры Mazda интегрировали в этот движок технологию Diagonal Vortex Combustion, которая повысила  степень сжатия на пару значений - до 14.1. Это в положительной мере отразилось на расходе топлива.  Увеличился и крутящий момент, правда совсем ненамного - на один Ньютон-метр.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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