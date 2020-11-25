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25 ноя 2020

Mazda 3 обновилась и стала мощнее

Mazda 3 обновилась и стала мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda пересмотрела моторную гамму хэтчбека Mazda 3 для Японии. 

У Mazda 3 с новыми моторами Skyactiv-X появилась умеренно-гибридная версия: в помощь двухлитровому бензиновому двигателю отрядили электромотор, при этом отдача самого ДВС была несколько увеличена. Теперь «четвёрка» развивает не 180, а 190 л.с. (количество тяги выросло с 224 до 240 Нм), а на разгонах ей будет ассистировать электрический помощник, добавляющий 6,5 л.с. и 61 Нм крутящего момента.

Повысилась отдача и дизельного 1,8-литрового Skyactiv-D. Вместо прежних 116 л.с мотор развивает 130 л.с., а 270 Нм крутящего момента доступны уже с 1600 об./мин. Попутно двигателю улучшили реакцию на педаль акселератора.

Семейству пересмотрели характеристики амортизаторов и пружин в подвеске: нововведения должны привести к увеличению комфорта и точности управления. Модернизированный адаптивный круиз-контроль теперь способен работать на более высоких скоростях (точные данные не называются).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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