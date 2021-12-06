Новая Mazda 3 – отличается только цветом!

К сожалению, эта популярная модель не так давно покинула отечественный рынок, а жаль, учитывая, что на днях она пережило обновление

Да, японский концерн представил новый седан в спецификации для американского рынка. У автомобиля не изменилась моторная гамма – в нее по-прежнему входят: двухлитровый мотор Skyactiv-G на 158 лошадиных сил, атмосферный 2.5 Skyactiv-G на 190 лошадиных сил и турбированный мотор 2.5 на целых 253 лошадиные силы. Все моторы работают в паре с 6-ступенчатым автоматом. Интересно, что только версия с мотором 2.5Т оснащается полным приводом.

В чем же выражаются новшества? Отвечаем - новым исполнением Carbon Edition. Его отличительной особенностью стал темно-серый цвет кузова Polymetal Grey. Также экстерьер выделяется черным цветом 18-дюймовых легкосплавных дисков, корпусов зеркал и антенны. Другим нововведением стал цвет Platinum Quartz Metallic, доступный для всех комплектаций.