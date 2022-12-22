Mazda 3 в следующем поколении станет электрокаром

Новая Mazda3 может оказаться электромобилем. Судя по найденным патентным рисункам, которые оказались в распоряжениях американских СМИ, марка работает над такой машиной, но официальных подробностей о ней пока нет

В документации, которой сопровождались снимки, указывается, что инженеры Mazda собираются использовать некий абсолютно новый тип тяговых аккумуляторных батарей. Инсайдеры говорят, что японцы одними из первых применят в конструкции своего электромобиля твердотельные аккумуляторы. Кроме того, они будут плоскими, что позволит сэкономить место.

В базовом исполнении автомобиль будет иметь передний привод. Впрочем, эксперты говорят, что машина может получить и двухмоторную установку. Значит, в качестве опции электрическая Mazda получит полный привод.