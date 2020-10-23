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23 окт 2020

Mazda приостановила поставки модели Mazda3 в Россию

Mazda приостановила поставки модели Mazda3 в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda приостановила поставки модели Mazda3 на российский рынок из-за резко возросшего утильсбора на легковые автомобили с 1 января 2020 года

Как сообщили порталу «Колеса.ру» в российском представительстве Mazda, даты возобновления поставок Mazda3 пока не известны. Добавим, что ОТТС на ту модель действует по 2022 год, но без сборки на заводе во Владивостоке говорить о возобновлении продаж не имеет смысла. Как выяснилось, поставки Mazda3 в нашу страну были остановлены в конце прошлого года, до индексации утилизационного сбора в январе 2020-го. А в этом году дилеры распродавали склад образцов 2019 года выпуска.

В свою очередь «Автостат» сообщает, что в июле прошлого года на российском рынке стартовали продажи четвертого поколения Mazda3 в кузове «хэтчбек», а в октябре у дилеров появился и седан. Согласно данным АЕБ, за восемь месяцев 2020 года в России было продано 385 автомобилей Mazda3, при этом в сентябре – ни одного.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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