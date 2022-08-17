Mazda 3 стала экономичнее

Популярное японское семейство автомобилей C-класса пережило плановый рестайлинг. Внешность седана и хэтчбека практически не изменилась, но под капотом произошли некоторые изменения

Во-первых, из линейки был удален двухлитровый атмосферный мотор. Теперь же «Тройка» предлагается лишь с мотором Skyactiv-G 2.5. Ему, к слову, слегка увеличили мощность – с 189 до 194 лошадиных сил. Кроме того на мотор установили систему интеллектуального отключения цилиндров, что положительно сказалось на экономии топлива.

Производитель заявляет следующие цифры - расход бензина сократился с 9,0 до 8,4 л/100 км в городе, с 6,7 до 6,4 л/100 км на трассе и с 7,8 до 7,6 л/100 км в смешанном цикле.