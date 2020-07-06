Представлена «заряженная» Mazda 3

Премьера самой мощной версии Mazda 3, оснащённой 2,5-литровым турбомотором, состоялась в Мексике

Особой сенсации в подкапотном пространстве хэтчбека обнаружить не удалось: там установлен тот же самый 2,5-литровый наддувный SKYACTIV-G Turbo, выдающий 231 л.с. и 420 Нм момента, что и на знакомых в России модификациях седана Mazda 6 и кроссовера CX-9. Поэтому данные о преемнике версии MPS пока стоит считать не подтвердившимися.

Эта версия предназначена для рынка Мексики и комплектуется исключительно 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Механической коробки передач на 231-сильной Mazda 3 не будет. Привод — полный, на базе многодисковой муфты. Напомним, что последний истинный хот-хэтч Mazda 3 MPS был представлен в 2006 году и выпускался до 2013-го. Автомобиль оснащался мотором MZR 2.3 DISI Turbo, выдававшим 260 л.с. и 380 Нм крутящего момента.