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29 июн 2020

У Mazda 3 появится мощная версия с турбомотором и полным приводом

У Mazda 3 появится мощная версия с турбомотором и полным приводом
Автор фото: фирма-производитель

Анонсирован дебют новой Mazda — премьера состоится 8 июля 2020 года

Информация о том, что Mazda готовится к премьере «тройки» с «турбочетвёркой» появилась в информационных бюллетенях для дилеров в начале месяца. Сообщалось, что самые мощные хэтчбеки и седаны оснастят полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом».

Наиболее вероятно, что Mazda3 получит бензиновый 2,5-литровый турбомотор линейки Skyactiv-G, знакомый по «старшим» моделям Mazda6, CX-5 и CX-9. Можно рассчитывать на мощность 230-250 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки и крутящий момент по меньшей мере 420 Нм. Таким образом, турбо-версия Mazda3 будет заметно мощнее вариантов с бензиновыми «атмосферниками» — в настоящий момент наиболее производительная «тройка» выдаёт 188 лошадиных сил.

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