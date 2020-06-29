У Mazda 3 появится мощная версия с турбомотором и полным приводом

Анонсирован дебют новой Mazda — премьера состоится 8 июля 2020 года

Информация о том, что Mazda готовится к премьере «тройки» с «турбочетвёркой» появилась в информационных бюллетенях для дилеров в начале месяца. Сообщалось, что самые мощные хэтчбеки и седаны оснастят полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом».

Наиболее вероятно, что Mazda3 получит бензиновый 2,5-литровый турбомотор линейки Skyactiv-G, знакомый по «старшим» моделям Mazda6, CX-5 и CX-9. Можно рассчитывать на мощность 230-250 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки и крутящий момент по меньшей мере 420 Нм. Таким образом, турбо-версия Mazda3 будет заметно мощнее вариантов с бензиновыми «атмосферниками» — в настоящий момент наиболее производительная «тройка» выдаёт 188 лошадиных сил.