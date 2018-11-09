Mazda 3 приедет в Лос-Анджелес

Концерн продолжает подогревать интерес к своей новой «трешке». Вместе с новыми тизерными фото компания озвучила, что покажет модель на автосалоне в Лос-Анджелесе, который состоится уже совсем скоро - в конце ноября

Напомним, что новая Mazda 3 станет развитием фирменного стиля Kodo, что означает «душа движения». Все идет к тому, что серийная модель будет близка к исполнению концепта Kai, который был представлен еще в прошлом году, на автосалоне в Токио. Новые фотографии уже в который раз подтверждают сходство линии крыши, задних стоек и светотехники.

Однако, кроме дизайна никакой дополнительной информации не поступает. Технические характеристики остаются неизвестными, и здесь уже стоит ждать официальной презентации. Получается так, что производитель не хочет заранее раскрывать все карты, хотя предварительно заявлялось, что новые «трешки» получат моторы SkyActive-X - первые в мире массовые бензиновые двигатели внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, а не от свечей. Ожидается, что инновация позволит сделать моторы SkyActive-X на 30% эффективнее и экономичнее, чем моторы нынешнего семейства.