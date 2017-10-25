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25 окт 2017

Mazda показала, как будет выглядеть новая Mazda3

Mazda показала, как будет выглядеть новая Mazda3
Автор фото: фирма-производитель

Стенд компании Mazda — один из центральных на автосалоне в Токио, который открылся сегодня. Компания привезла сразу несколько концептов. Но практически готовым к серийному производству выглядит только Kai, который, по словам представителей компании, анонсирует собой «новое поколение автомобилей Mazda».

Дизайнеры сохранили приверженность стилю Kodo. Но… прикройте шильдики рукой — это же Alfa Romeo! Длинный капот, огромная радиаторная решетка, поднимающаяся оконная линия, широкие задние стойки… А задние фонари с кольцевыми сегментами? Да и вообще, задняя часть машины с большим диффузором, хромированными патрубками выхлопной системы и фонарями, будто делалась итальянскими художниками!

В салоне царит минимализм. Кнопка тут вообще только одна: запуска двигателя, еще пять сенсорных отвечают за подогрев, включение аварийки и т.д. От приборной панели и практически до пассажирской стойки протянулся длинный и узкий экран, объединяющий информационно-развлекательную систему и экран развлечений для пассажира. Приборная панель по маздовски состоит из трех циферблатов, но главенствующую роль здесь занимает тахометр (привет Porsche?).

Под капотом: двигатель нового семейства SKAYACTIV-X, воспламенение смеси в котором происходит за счет сжатия, а свечи нужны только при начале движения.

Если убрать совсем уж концептуальные вещи, такие как камеры вместо зеркал или утопленные в кузов ручки, то примерно так и будет выглядеть следующее поколение Mazda3.
 

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Mazda

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