20 тысяч Mazda 6 отзывают

Как в Сети исковеркали новость

Отзыв Mazda 6 производителем не обошёлся без курьёза. Мазда действительно отзывает более 20 тысяч машин 6-й серии. Суть неисправности в том, что при длительном воздействии высокой влажности корпус газогенератора фронтальной подушки может растрескаться. Это потенциально приводит к нештатному срабатыванию и возможным травмам.

На сайте Росстандарта причина отзыва указана так: «Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к…». Иными словами, причина отзыва – высокая влажность… Откуда она там возникает? Неисправность климатической системы? Конденсат? Протечка?

Практически все профильные СМИ, в том числе довольно уважаемые, моментально и добросовестно перепечатали «новость», изменив только слова и подачу. При этом честно сохранили смысл. Виновата влажность, которая откуда-то берётся.

Читаем сообщение на сайте официального дилера: «… продолжительное влияние высокой абсолютной влажности может привести к…». То есть, не влажность, а её продолжительное действие, в случае если она (влажность) присутствует. Здесь понимают, что пишут. Как и у нас.

А владельцам Mazda 6 рекомендуем связаться с дилером для устранения неисправности. Или сверить VIN на сайте Росстандарта. В перечне номеров, будем надеяться, не содержится редакционных ошибок.