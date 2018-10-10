Автомобильный портал Motorpage
10 окт 2018

20 тысяч Mazda 6 отзывают

20 тысяч Mazda 6 отзывают
Автор фото: фирма-производитель

Как в Сети исковеркали новость

Отзыв Mazda 6 производителем не обошёлся без курьёза. Мазда действительно отзывает более 20 тысяч машин 6-й серии. Суть неисправности в том, что при длительном воздействии высокой влажности корпус газогенератора фронтальной подушки может растрескаться. Это потенциально приводит к нештатному срабатыванию и возможным травмам.

На сайте Росстандарта причина отзыва указана так: «Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к…». Иными словами, причина отзыва – высокая влажность… Откуда она там возникает? Неисправность климатической системы? Конденсат? Протечка?

Практически все профильные СМИ, в том числе довольно уважаемые, моментально и добросовестно перепечатали «новость», изменив только слова и подачу. При этом честно сохранили смысл. Виновата влажность, которая откуда-то берётся.

Читаем сообщение на сайте официального дилера: «… продолжительное влияние высокой абсолютной влажности может привести к…». То есть, не влажность, а её продолжительное действие, в случае если она (влажность) присутствует. Здесь понимают, что пишут. Как и у нас.

А владельцам Mazda 6 рекомендуем связаться с дилером для устранения неисправности. Или сверить VIN на сайте Росстандарта. В перечне номеров, будем надеяться, не содержится редакционных ошибок.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат , Росстандарт, РБК, Mazda

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda 6 2018

Обновленная Mazda едет в Россию

05 октября 2018
Mazda6

У старых Mazda6 в России нашли опасные подушки безопасности

02 июля 2018
Mazda Atenza

Mazda6 получила новый турбодизель

28 мая 2018
Mazda 6

Mazda объявила о масштабном отзыве автомобилей в России

13 апреля 2018
Mazda6

Mazda6 может получить полноприводную версию

19 марта 2018
Mazda6

У российских Mazda6 нашли проблемы с тормозами

09 февраля 2018

 Новости Mazda 6

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
KIA Sorento - kia sorento prime 2018 спутник для дальних орбит
Тест драйв
05 октября 2018

KIA Sorento
"Спутник для дальних орбит"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 все возрасты покорны
Автопутешествия
03 октября 2018

Mitsubishi Outlander
"Все возрасты покорны"
KIA Cee'd - kia seed 2019 начал задавать стандарты в классе
Тест драйв
01 октября 2018

KIA Cee'd
"Удивил так удивил: KIA Ceed начал задавать стандарты в классе"

Написано новостей:

2 2 0 2 3