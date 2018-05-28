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28 май 2018

Mazda6 получила новый турбодизель

Mazda6 получила новый турбодизель
Автор фото: фирма-производитель

Несмотря на то, что обновленная Mazda6 была представлена еще в прошлом году в США, до своего домашнего рынка, где она продается под именем Atenza модель добралась только сейчас.

Если на рынке США после обновления Mazda5 получила 2,5-литровый турбодвигатель от кроссовера CX-9, то на внутреннем рынке на ней появился новый 2,2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. Он пришел на смену двигателю такого же объема, который выдавал 175 л.с. Турбодизель доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач и «автоматом» в переднее- и полноприводных версиях (последние отсутствуют на экспортных рынках).

Кроме турбодизеля Atenza также доступна с бензиновыми 2- и 2,5-литровыми двигателями мощностью 165 и 190 л.с.

После рестайлнга у Mazda6 изменились бамперы, радиаторная решетка и фары. В салоне полностью переработана передняя панель, а сам он решен в минималистическом стиле. При этом у топовых комплектаций появились дорогие материалы отделки, такие как кожа наппа и деревянные вставки из японского ореха. Также Mazda6 получила новую информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым экраном.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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