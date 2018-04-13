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13 апр 2018

Mazda объявила о масштабном отзыве автомобилей в России

Mazda объявила о масштабном отзыве автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda не часто объявляет об отзывах автомобилей в России и обычно речь идет о нескольких сотнях экземпляров той или иной модели. Нынешняя сервисная кампания, пожалуй, самая масштабная за всю историю присутствия марки на рынке.

В уведомлении, которое Mazda направила в Росстандарт говорится об отзыве 20 030 седанов Mazda 6,проданных у нас c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.

У автомобилей необходимо проверить стояночный тормоз с тросовым приводом, на части машин могут оказаться чехлы, пропускающие влагу в задний тормозной суппорт. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии. При дальнейшей эксплуатации автомобиля в этом состоянии возможно развитие коррозии и повышение сопротивления при перемещении вала.

В Mazda говорят, что это может привести к заеданию корродирующего вала в корпусе суппорта, что приведет к снижению тормозного усилия стояночного тормоза. Для автомобиля, припаркованного на уклоне, это чревато неожиданным троганием с места и, как следствие, повышением вероятности наступления дорожно-транспортного происшествия.

На отзываемых автомобилях будет проведена, в первую очередь, проверка, распространяется ли действие данной отзывной компании на тормозные суппорты, установленные на автомобиле. При необходимости будет проведена проверка валов привода стояночного тормоза на присутствие коррозии на определенном участке. В случае обнаружения коррозии будет произведена замена тормозных суппортов модифицированными. В случае отсутствия коррозии будет произведена замена защитного чехла модифицированными.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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