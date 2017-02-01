Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает об отзыве автомобилей японской компании Mazda на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – Mazda 6 (GG/GY), проданные в нашей стране в период с 25-ого марта 2002 года по 30-ое мая 2003 года. Общее количество отзываемых автомобилей – 9 экземпляров. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала высокая вероятность повреждения корпуса газогенератора передней подушки безопасности со стороны водителя при срабатывании в условиях высокой влажности. Повреждение металлического корпуса модуля может быть настолько сильным, что отдельные его фрагменты могут «выстрелить» в салон вместе с подушкой безопасности, что может стать причиной серьезных травм и, в отдельных случаях, привести к смертельному исходу.

Официальные дилеры японского автопроизводителя в России уведомят всех своих клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии дефекта и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут диагностику и, в случае необходимости, заменят весь блок карданного вала рулевого управления.

Стоит отметить, что фирма-производитель подушек безопасности не называется, однако дефект в точности соответствует таковому у всемирно известных эйрбэгов японской фирмы Takata, которые послужили причиной самого крупного отзыва за всю историю автомобильной промышленности.