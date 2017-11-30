На мотор-шоу в Лос-Анджелесе дебютировал обновленный седан Mazda6. Представители компании неоднократно повторили слово «флагман» в отношении этой модели, хотя в гамме есть более крупный и дорогой кроссовер CX-9.

Собственно, понятно на что они намекают: продажи у японцев не сказать, что очень высокие, хотя компания и вышла из кризиса. Но если не удалось привлечь много клиентов в массовом сегменте, то возможно стоит попробовать поискать их среди любителей более дорогих машин? Ведь заработать на каждой проданной модели в премиуме можно больше, чем в массовом.

Так что теперь в салоне Mazda6 можно обнаружить редкий японский белый орех, да и сам он преобразился очень сильно. Передняя панель – пример минималистичности и решена в том же духе, что и на концепте Mazda Vision Coupe. Минимум кнопок, кругом сенсоры, а в дорогих версиях приборная панель обзавелась экраном с нарисованным спидометром и второстепенными шкалами.

Сиденья получили новую набивку и измененную форму, была улучшена шумоизоляция салона, новый экран мультимедийной системы стал более качественным, среди новых опций – система кругового видеообзора. Ну и наконец у «шестерки» появилась топовая версия Signature с кожей Nappa, тем самым белым орехом и вентиляцией передних сидений.

Внешне седан практически не изменился: изменилась форма бампера, радиаторной решетки, у дорогих версий есть светодиодные фары.

В топовых версиях седан оснащается 2,5-литровым турбомотором Skyactiv-G 2.5T мощностью 253 л.с. на топливе Аи-98. В Mazda допускают и использование Аи-92 для него, но тогда мощность падает до 230 л.с. Остался в гамме и его атмосферный собрат мощностью 192 л.с., который был серьезно модернизирован.