Компания Mazda опубликовала первую информацию об обновленном седане Mazda6, который будет представлен в конце ноября на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Седан немного обновится внешне, получит обновленную моторную линейку и обзаведется новыми системами безопасности.

Для американского рынка японская компания предложит 2,5-литровый атмосферный двигатель с системой деактивации двух цилиндров, помогающей серьезно снизить расход топлива. Также седан получит 2,5-литровый турбомотор, который ранее дебютировал на большом кроссовере CX-9. Его мощность составляет 231 л.с.

Есть изменения и в интерьере: поменяет форму блок-климат контроля на центральной консоли, обычная кнопка «аварийки» будет заменена широкой сенсорной клавишей, а в топовых версиях «шестерка» получит отделку из премиальных материалов, например японского ясеня, из которого делают музыкальные инструменты и дорогую мебель.

Mazda модернизировала активный круиз-контроль: теперь он способен возобновить движение даже после полной остановки. Также седан получит систему кругового мониторинга.

Судя по фото, машина получит новые светодиодные фары, радиаторную решетку и передний бампер.

