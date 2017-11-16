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16 ноя 2017

Обновленная Mazda6 получит турбомотор

Обновленная Mazda6 получит турбомотор
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda опубликовала первую информацию об обновленном седане Mazda6, который будет представлен в конце ноября на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Седан немного обновится внешне, получит обновленную моторную линейку и обзаведется новыми системами безопасности.

Для американского рынка японская компания предложит 2,5-литровый атмосферный двигатель с системой деактивации двух цилиндров, помогающей серьезно снизить расход топлива. Также седан получит 2,5-литровый турбомотор, который ранее дебютировал на большом кроссовере CX-9. Его мощность составляет 231 л.с.

Есть изменения и в интерьере: поменяет форму блок-климат контроля на центральной консоли, обычная кнопка «аварийки» будет заменена широкой сенсорной клавишей, а в топовых версиях «шестерка» получит отделку из премиальных материалов, например японского ясеня, из которого делают музыкальные инструменты и дорогую мебель.

Mazda модернизировала активный круиз-контроль: теперь он способен возобновить движение даже после полной остановки. Также седан получит систему кругового мониторинга.

Судя по фото, машина получит новые светодиодные фары, радиаторную решетку и передний бампер.
 

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При написании новости использовалась информация:
Mazda

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