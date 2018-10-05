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5 окт 2018

Обновленная Mazda едет в Россию

Обновленная Mazda едет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Уже в ноябре этого года Россия встретит обновленную Mazda 6 с новым турбомотором

Премьера рестайлинга состоялась еще прошлой осенью, в Лос-Анджелесе. США и Европа уже успели оценить новый турбомотор знаменитой «шестерки», теперь очередь России.

Для российского рынка самым значимым техническим обновлением Mazda 6 будет являться появление 2,5-литрового 230-сильного бензинового двигателя SkyActiv-G 2.5T с крутящим моментом 420 Нм. Вместе с новым турбомотором, представленным в США в более мощной 253-сильной версии, будет доработанная 6-ступенчатая АКПП с другим рядом передаточных чисел. «Кушать» этот двигатель будет 95-ый и 98-ой бензин.

Что касается классической Mazda 6, то она останется в линейке, но не без изменений. Инженеры концерна увеличили пиковый крутящий момент 2,0 литрового 150-сильного мотора с 210 Нм до 213 Нм, а 2,5-литровый движок – с 192 л.с. и 256 Нм до 194 л.с. и 258 Нм.

Есть еще одна приятная новость для любителей Mazda 6! Функциональность стала интереснее и полезнее. Теперь владельцы рестайлинговой «шестерки» смогут воспользоваться системой контроля за полосой движения, системой мониторинга «мертвых» зон, обогревом руля и сидений, камерой заднего вида, вентиляцией передних сидений, системой предотвращения столкновений, а также электрообогревом лобового стекла в недоступной для дворников зоне. 

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