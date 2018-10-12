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12 окт 2018

Доработанная Mazda CX-5 появилась с новым турбомотором

Доработанная Mazda CX-5 появилась с новым турбомотором
Автор фото: фирма-производитель

Обновления Mazda CX-5, включающие последние доработки появились пока только на родине в Японии. Однако специалисты полагают, что эти изменения скоро станут доступны на других рынках

Самая значительная доработка – новый турбомотор. Это уже известный двигатель, но раньше он предлагался на 6-й Мазде и на CX-9. Четырёхцилиндровый силовой агрегат с турбиной выдаёт 230 лошадей и 420 Нм крутящего момента. Машина станет резвее.

Во всей линейке изменились настройки управления подвеской и двигателем, включая фирменную систему изменения тяги от угла наклона и поворота руля. Кроме того, появилась эксклюзивная топовая комплектация Exclusive Mode. Как и у 6-й Мазды она включает богатую отделку кресел и салона кожей высокого качества и натуральным деревом, дополнительные подсветки и другие элементы дизайна.

Остальные новшества, в основном, касаются расширения стандартных комплектаций и возможности включения дополнительных опций. Машина продаётся ещё меньше двух лет на мировых рынках и, по мнению производителей, пока не нуждается в кардинальных изменениях.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Speedme

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