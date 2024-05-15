Следующий Mazda CX-5 станет гибридом

Стало известно, что новое поколение Mazda CX-5 получит гибридную силовую установку, несмотря на слухи, что компания откажется от модели в пользу CX-50

Пока никаких подробностей не раскрывается, но известно, что для кроссовера в третьем поколении разработают собственную гибридную трансмиссию. Это может быть как традиционный, так и подключаемый гибрид. Следует напомнить, что Mazda для своих гибридов использует технологии Toyota. Так, в Поднебесной компания выпускает CX-50 с гибридной установкой от Toyota RAV4, но это пока только эксклюзив для китайского рынка. Его обещают отправить на экспортные рынки до конца текущего года.

Продолжение жизненного цикла “пятерки” связано с высокой популярностью модели на рынках Северной Америки. В прошлом году кроссовер стал бестселлером бренда с 153 808 проданных экземпляров. К сожалению, у CX-50 этот показатель в три раза меньше.