Автомобильный портал Motorpage
15 май 2024

Следующий Mazda CX-5 станет гибридом

Следующий Mazda CX-5 станет гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что новое поколение Mazda CX-5 получит гибридную силовую установку, несмотря на слухи, что компания откажется от модели в пользу CX-50

Пока никаких подробностей не раскрывается, но известно, что для кроссовера в третьем поколении разработают собственную гибридную трансмиссию. Это может быть как традиционный, так и подключаемый гибрид. Следует напомнить, что Mazda для своих гибридов использует технологии Toyota. Так, в Поднебесной компания выпускает CX-50 с гибридной установкой от Toyota RAV4, но это пока только эксклюзив для китайского рынка. Его обещают отправить на экспортные рынки до конца текущего года.

Продолжение жизненного цикла “пятерки” связано с высокой популярностью модели на рынках Северной Америки. В прошлом году кроссовер стал бестселлером бренда с 153 808 проданных экземпляров. К сожалению, у CX-50 этот показатель в три раза меньше.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda CX-5 (2021)

Mazda возвращается в Россию

22 ноября 2022
Mazda CX-5

Представлена обновленная Mazda CX-5

14 сентября 2021
Mazda CX-5 (2017)

Mazda CX-5 больше не будет собой

30 ноября 2020
Mazda CX-5

Mazda CX-5 может лишиться дизельного двигателя

30 июня 2020

В России отзовут 9 тысяч кроссоверов Mazda из-за неисправной оптики

07 апреля 2020
Mazda CX-5

Mazda объявляет отзыв

30 августа 2019

 Новости Mazda CX-5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 (2024) великан из поднебесной Тест драйв
15 мая 2024

GAC GS8
"Великан из Поднебесной"
Hongqi H9 - hongqi h9 (2023) входной билет в мир роскоши
Тест драйв
08 мая 2024

Hongqi H9
"Входной билет в мир роскоши"
Geely Okavango - geely okavango (2024) река с двойным дном
Тест драйв
02 мая 2024

Geely Okavango
"Река с двойным дном"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 6 0