Mazda CX-5 больше не будет собой

У вас каким-то образом сочетаются в голове понятия премиум и Mazda CX-5? Нет, а у производителя – вполне себе. Запасаемся попкорном – из обычного кроссовера, Mazda CX-5 действительно шагнет в люксовый сегмент

Издание BestCarWeb сообщает, что новый CX-5 изменится, да так, что перестанет быть массовой моделью. Известно, что кроссовер построят на новой архитектуре, с задним приводом и продольным расположением двигателя (текущее поколение базируется на переднеприводной платформе). Кстати, на той же архитектуре будет построен и новая Mazda 6. Она выйдет в 2022 году, а кроссовер - на год позже.

Между тем, моторы у автомобилей будут также общими. Здесь, к сожалению, подробностей очень мало. Заявлены бензиновые, дизельные и гибридные агрегаты. Также будут устанавливаться новые моторы с воспламенением от сжатия (Skyactiv X).