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22 ноя 2022

Mazda возвращается в Россию

Mazda возвращается в Россию
Автор фото: фирма-производитель

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на Mazda CX-5 японской сборки

Как известно, до марта текущего года сборка некоторых моделей Mazda была налажена на заводе Sollers во Владивостоке. Впрочем, не так давно руководство Mazda объявило о выходе из совместного предприятия с российскими партнерами. В то же время марка не заявляла об уходе из России.

Собственно, если верить новому ОТТС, то машины будут напрямую завозить из Японии. Кроссовер сертифицирован в передне- и полноприводной модификациях, с моторами 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 194 лошадиные силы соответственно.

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