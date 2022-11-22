Mazda возвращается в Россию

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на Mazda CX-5 японской сборки

Как известно, до марта текущего года сборка некоторых моделей Mazda была налажена на заводе Sollers во Владивостоке. Впрочем, не так давно руководство Mazda объявило о выходе из совместного предприятия с российскими партнерами. В то же время марка не заявляла об уходе из России.

Собственно, если верить новому ОТТС, то машины будут напрямую завозить из Японии. Кроссовер сертифицирован в передне- и полноприводной модификациях, с моторами 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 194 лошадиные силы соответственно.