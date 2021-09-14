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14 сен 2021

Представлена обновленная Mazda CX-5

Представлена обновленная Mazda CX-5
Автор фото: фирма-производитель

Обновление японского кроссовера получилось не слишком масштабным, так что говорить о смене поколения не приходится. Перед нами лишь очередной рестайлинг

Чувствуется, что внешность машины меняли точечно -  поставишь новинку рядом с машиной текущего поколения и отличить их друг от друга не сможешь. Впрочем, начинаешь приглядываться и замечаешь – вот решеточку новую поставили, а вот и воздухозаборник в переднем бампере увеличили. Таких штрихов не мало – новый рисунок передней и задней оптики,  красная строчка на креслах и.т.д.

Что касается технических изменений, то инженеры перенастроили подвеску а заодно переписали алгоритмы работы автоматической трансмиссии, увеличив ее быстродействие. Моторная гамма остается без изменений – под капотом располагается один единственный двигатель 2.5, который может быть оборудован турбонаддувом, в результате чего его мощность будет составлять 253 лошадиные силы -  в обычном атмосферном варианте этот же мотор развивает лишь 190 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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