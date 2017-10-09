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9 окт 2017

Известна дата премьеры следующего поколения Mercedes-Benz A-класса

Известна дата премьеры следующего поколения Mercedes-Benz A-класса

Компания Mercedes-Benz практически закончила дорожные испытания хэтчбека А-класса нового поколения. Машина практически готова к премьере и по данным источников внутри компании ее премьера намечена на март 2018 года — первый дебют он совершит на сцене автосалона в Женеве.

Хэтчбек — первая модель, построенная на модернизированной переднеприводной платформе MFA, всего в Mercedes-Benz их запланировали восемь, включая два кроссовера, GLA и GLB. Хэтчбек немного вырастет по всем направлением, у него увеличится колесная база, но машина станет легче за счет широкого применения сверхвысокопрочных сталей, алюминия и композитов.

Хэтчбек получит более элегантный дизайн, который будет стилистически пересекаться со «старшими» моделями, построенными на заднеприводной платформе. Серьезно изменится и интерьер машины. В первую очередь хэтчбек получит новую цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы, которые будут визуально объединены в одно целое.

Практически сразу за хэтчбеком будет представлена серийная версия седана, созданного по мотивам концепта Concept A Sedan, затем появятся CLA и CLA Shooting Brake, новое поколение кроссовера GLA и новая модель, кроссовер GLB, который стилистически будет пересекаться с легендарным «Геликом».

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express

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