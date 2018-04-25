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25 апр 2018

Mercedes-Benz А-класса. Теперь и седан. Длинный седан

Mercedes-Benz А-класса. Теперь и седан. Длинный седан
Автор фото: фирма-производитель

Не прошло и пары месяцев с момента дебюта хэтчбека Mercedes-Benz А-класса, как машина обзавелась новым кузовом: на автосалоне в Пекине дебютировал седан. Как и положено на местном рынке — с растянутой колесной базой.

Внешность серийной модели практически полностью совпадает с прошлогодним концептом Concept A, а передняя часть вплоть до средних стоек и вовсе копирует хэтчбек. На рынке Китая седан будет представлен исключительно с удлиненно на 60 мм (до 2789 мм) колесной базой: такова специфика местного рынка, где даже компактные седаны имеют удлиненную колесную базу.

Все дополнительные миллиметры пошли на расстояние для ног задних пассажиров, то есть у седана на те же 60 мм длиннее задние двери. Длина седана составила 4609 мм, что всего на 77 мм меньше, чем у «обычного» седана С-класа.

В Китае седан Mercedes-Benz A-класса L будет предлагаться с тремя моторами: 1,3-литровой турбочетверкой мощностью 136 и 163 л.с., а также 2-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. Машина предлагается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Все версии моноприводные, но в будущем должны появиться и варианты с полным приводом.

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При написании новости использовалась информация:
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