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25 июл 2018

Mercedes-Benz рассказал о седане А-класса

Mercedes-Benz рассказал о седане А-класса
Автор фото: фирма-производитель

В этом году состоится дебют седана А-класса: полноценного компактного трехобъемного автомобиля, который станет конкурентом Audi A3 Sedan и «копейке» BMW. Правда, последняя представлена только в Китае, а вот А-класс, как и Audi — глобальная модель.

По единственной фотографии сложно сделать какие-либо выводы: в анфас седан ничем не отличается от уже представленного и продающегося хэтчбека. В Mercedes-Benz говорят, что седан стал рекордсменом по аэродинамическому сопротивлению, коэффициент которого составляет всего 0,22. Для сравнения на хэтчбеке этот показатель равен 0,25.

Для достижения таких показателей инженеры Mercedes-Benz активно использовали компьютерное моделирование, а также постоянно продували макеты в аэродинамической трубе. Кроме того, седан была значительно сокращена площадь передней части машины, специальными щитами было полностью закрыто дно, а также были уплотнены все стыки кузовных панелей и головной оптики. Кроме того, за радиаторной решеткой появились аэродинамические шторки, оптимизированы спойлеры, колесные диски и шины.

Никаких технических подробностей о седане пока нет: машину официально представят на автосалоне в Париже в сентябре этого года. Собирать седан А-класса будут на заводах Mercedes-Benz в Германии и Мексике. В Европе его продажи начнутся в конце года, а до нас он доберется следующей весной.

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При написании новости использовалась информация:
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