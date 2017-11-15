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15 ноя 2017

Известна дата премьеры обновленного Mercedes-Benz C-класса

Известна дата премьеры обновленного Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz C-класса: очень важная для компании модель, это самый продаваемый автомобиль с трехлучевой звездой на европейском рынке. Потому к обновлению модели немцы подошли весьма осторожно.

После рестайлинга С-класс получит новые радиаторную решетку, фары, фонари и бамперы, что сделает его внешность похожим на более крупный Е-класс последнего поколения. Также, для привлечения аудитории в США и Китае на кузове добавится масса хромированных декоративных элементов.

Изменится и интерьер: тут появится новый трехспицевой руль, а приборная панель и широкоформатный экран информационно-развлекательной системы будут объединены под единым стеклом.

В моторной гамме должен появиться новый 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью около 260 л.с. Нынешняя линейка силовых агрегатов будет слегка модернизирована и должна стать экономичнее.

На европейском рынке продажи обновленного Mercedes-Benz C-класса начнутся практически сразу после его премьеры на автосалоне в Женеве в марте следующего года. Летом машина должна добраться и до российского рынка.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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