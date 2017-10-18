В следующем году Mercedes-Benz обновит седан С-класса. В сети появились первые данные о двигателях, которыми будет оснащаться данная модель. Причем на китайском рынке: данные появились в результатах сертификационных испытаний, выданных СП Beijing Benz, которое и производит автомобили Mercedes-Benz для местного рынка.

О том, что это за силовой агрегат никакой информации нет. То, что он будет оснащен турбонаддувом, причем, скорее всего, двойным, почти нет сомнений. Сегодня младшим силовым агрегатом у С-класса является 1,6-литровый двигатель, которым оснащается версия С180 мощностью 156 л.с. и его дефорсированный до 129 л.с. вариант, который носит седан с индексом C160.

Не исключено, что новый двигатель предназначен исключительно для китайского рынка: здесь действует прогрессивная шкала налогообложения, размер налога зависит, в том числе, и от объема силового агрегата.

Это будет двигатель самого маленького объема, который устанавливался на автомобили Mercedes-Benz в современной истории. До Второй мировой войны у Mercedes-Benz была модель W130, которая также оснащалась 1,3-литровым мотором. В современной же истории самым маленьким двигателем с трехлучевой звездой был 1,4-литровый двигатель мощностью 82 л.с., который устанавливался на А-класс.