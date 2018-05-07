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7 май 2018

Mercedes-Benz C-класса в России: меньше выбора

Mercedes-Benz C-класса в России: меньше выбора
Автор фото: фирма-производитель

Спустя пару месяцев после премьеры на автосалоне в Женеве обновленный Mercedes-Benz C-класса добрался до российского рынка. Компания раскрыла все подробности относительно вариантов и модификаций.

В первую очередь стоит отметить исчезновение из гаммы универсала. Да, их практически не покупали (меньше трех процентов общего объема продаж), однако, сокращение гаммы удручает. Кроме того, на российском рынке больше не будут предлагаться дизельные варианты С-класса.

Базовой по-прежнему осталась версия С180 с 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с.: такие у нас покупают чаще всего. Седан в комплектации Premium стоит 2 320 000 рублей, в комплектации 2 560 000 рублей. Следом идет полноприводная версия C200 4Matic с новым 1,5-литровым турбодвигателем Renault-Nissan мощностью 184 л.с. Седан обойдется минимум в 2 520 000 рублей, купе: на 350 тысяч дороже.

На смену версии С250 пришел вариант С300 с 2-литровым турбомотором мощностью 258 л.с. вместо 211 л.с. прежде. Довольно странным выглядит решение компании не дефорсировать этот мотор до налогового комфортных 250 л.с. Седан предлагается исключительно в комплектации Sport, которая стоит 2 880 000 рублей.

Наконец топовым пока остается вариант Mercedes-AMG C43 4Matic с 2-литровым турбомотором мощностью 390 л.с. Седан в таком варианте предлагается в комплектации «Особая серия» по цене 3 990 000 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
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