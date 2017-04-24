После того как BMW анонсировала экстремальный вариант купе 4-й серии — M4 GTS — поклонники автомобилей с трехлучевой звездой стали ожидать ответа от отделения Mercedes-AMG

Однако, может так оказаться, что ответа не последует. В отделении готовы отказаться от создания купе C63 Black Series. Но даже если оно и появится, то сохранит классический задний привод.

«Mercedes-AMG C63 в этом поколении никогда не получит полный привод, — заявил Моерс в интервью Car Advice. — Что касается версии Black Series, то и она должна быть заднеприводной. Если, конечно, мы сделаем ее, так как очень сильно загружены на других проектах».

Моерс подтвердил, что обновленный С-класс появится в следующем году и это станет хорошим поводом «перетряхнуть» и версии AMG, поработав с подвеской, рулевым управлением и другими настройками.

Ожидалось, что мощность купе Mercedes-AMG C63 Black Series превысит 550 л.с., разгон до 100 км/ч у него будет занимать около 4 секунд, а максимальная скорость превысит 300 км/ч. Однако, пока самым мощным останется вариант C63 R, который Mercedes-AMG представит осенью этого года. Мощность его двигателя, по предварительной информации, будет составлять около 503 л.с.