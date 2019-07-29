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29 июл 2019

Mercedes-Benz убивает эпоху

Mercedes-Benz убивает эпоху
Автор фото: фирма-производитель

2020-й год станет последним годом существования заднеприводных седанов Mercedes-AMG. В соответствии с планами по внедрению новой полноприводной платформы для моделей AMG, новый C-класс тоже получит трансмиссию 4matic+

Почему мы заговорили именно о С-классе. Дело в том, что нынешние C 63 и C 63 S являются последними заднеприводными седанами в модельном ряду Mercedes-AMG: остальные уже получили продвинутую полноприводную трансмиссию 4matic+ с режимом дрифта, который отключает передний карданный вал и превращает автомобиль заднеприводный. В этом режиме 100% тяги подаётся на задние колёса, позволяя водителю похулиганить.

Собственно, новое поколение «Цешки» пойдёт по стопам старших моделей и тоже получит трансмиссию 4matic+ с режимом дрифта. Под капотом нового C-класса от AMG, который выйдет на рынок в 2021 году, окажется уже знакомый четырёхлитровый V8, который будет развивать около 470 лошадиных сил на версии C 63 и чуть более 500 — на C 63 S. Коробка передач - модернизированный семиступенчатый «автомат» AMG SpeedShift MCT.

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