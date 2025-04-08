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8 апр 2025

Mercedes планирует отказаться от несколько версий AMG C-Class

Mercedes планирует отказаться от несколько версий AMG C-Class
Автор фото: фирма-производитель

Согласно инсайдерской информации, c выходом обновленной модели C-Class компания планирует снять с производства версии C43 и C63. Им на смену придёт модификация C53

Новинка, как сообщается, получит рядный шестицилиндровый двигатель в составе мягкой гибридной системы. Вероятнее всего, это будет 3,0-литровый мотор M256M (либо его новая модификация). Его мощность составляет 443 л.с.

Несмотря на то, что официальных подтверждений от Mercedes пока нет, слухи совпадают с более ранними заявлениями представителей марки, согласно которым возвращение V8 в C-Class не планируется.

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