О том, что в будущем некоторые модели Mercedes-AMG будут гибридными стало известно еще в прошлом году. Сейчас представители спортивного отделения поделились первыми подробностями.

Первой моделью, которая получит гибридную силовую установку, станет самый мощный вариант Mercedes-AMG C-класса (сегодня это С63). Об этом заявил глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс. По его словам у отделения просто не остается другого выхода.

«В условиях жестких требований, особенно в Европе, Mercedes-AMG должен переосмыслить С63. Нужно сделать машину, которая соответствовала бы всем нормам, но при этом не было никакого ущерба производительности», — заявил Моерс в интервью CarAdvice.

Он отказался вдаваться в подробности, но его слова означают, что гибридная версия будет не слабее нынешнего Mercedes-AMG C63. Он оснащен 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Мощность двигателя: 475 л.с. для стандартных вариантов и 510 л.с. для S-версий. Быстрее всего до «сотни» разгоняется купе: на это упражнение ему надо 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.