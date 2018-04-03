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3 апр 2018

Самый крутой Mercedes-AMG C-класса будет гибридным

Самый крутой Mercedes-AMG C-класса будет гибридным
Автор фото: фирма-производитель

О том, что в будущем некоторые модели Mercedes-AMG будут гибридными стало известно еще в прошлом году. Сейчас представители спортивного отделения поделились первыми подробностями.

Первой моделью, которая получит гибридную силовую установку, станет самый мощный вариант Mercedes-AMG C-класса (сегодня это С63). Об этом заявил глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс. По его словам у отделения просто не остается другого выхода.

«В условиях жестких требований, особенно в Европе, Mercedes-AMG должен переосмыслить С63. Нужно сделать машину, которая соответствовала бы всем нормам, но при этом не было никакого ущерба производительности», — заявил Моерс в интервью CarAdvice.

Он отказался вдаваться в подробности, но его слова означают, что гибридная версия будет не слабее нынешнего Mercedes-AMG C63. Он оснащен 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Мощность двигателя: 475 л.с. для стандартных вариантов и 510 л.с. для S-версий. Быстрее всего до «сотни» разгоняется купе: на это упражнение ему надо 3,9 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
CarAdvice

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